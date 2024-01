Arnautovic, altra sbavatura. E su Frattesi c’è tanto da dire – CdS

Marko Arnautovic, dopo gli applausi sull’assist a Barella, torna a mettersi in cattiva luce contro l’Hellas Verona dopo una partita a complicata e pericolosa per la classifica, spiega il Corriere dello Sport.

STOP – Marko Arnautovic, archiviato l’assist di tacco contro il Lecce, nella gara contro l’Hellas Verona ha messo in campo l’ennesima stonatura che i tifosi non hanno digerito. L’attaccante austriaco infatti, nella diatriba finale post rigore degli scaligeri, è stato visto a colloquio con l’arbitro Fabbri. Arnautovic infatti, con il gol messo a segno contro il Genoa, era rientrato dalla porta di servizio nel giro Inter ma ieri un’altra stonatura. E sarebbe potuta essere infuocata in caso di parità al triplice fischio. Proprio perché lo stesso Arnautovic, spiega il Corriere dello Sport, è entrato prima nell’azione del pareggio del Verona per poi divorarsi il vantaggio di testa.

PRECISO – Discorso diverso invece per Davide Frattesi, che ha risolto in extremis la partita più complicata del girone d’andata. Spiega così il giornalista Adriano Ancora sulle colonne del Corriere della Sport sull’ingresso in campo dell’ex Sassuolo: «Sarà molto meglio pesarli i suoi gol, d’ora in poi, più che contarli come si faceva in altre squadre. Perché ora che indossa la maglia dell’Inter, il salto di qualità deciso e preciso di Davide Frattesi si misura così. Erano più di due mesi che l’Inter non vinceva una partita di campionato con un solo gol di scarto. Quindi Frattesi ha tolto a Inzaghi gli imbarazzi di fine girone, davanti a un titolo di campione d’inverno che rischiava di sfuggire».

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona