Bucciantini: «Lukaku ha fatto errori clamorosi ma all’Inter serve!»

Bucciantini esprime il proprio giudizio su Lukaku e sull’intenzione dell’Inter di mantenere il belga nell’organico della prossima stagione. Di seguito le dichiarazioni del giornalista, intervenuto su Radio Sportiva.

CARRIERA – Marco Bucciantini traccia un bilancio sull’annata appena conclusa, e non solo, di Romelu Lukaku. Il giornalista, ospite della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, dichiara «Lukaku è un giocatore che aggiunge forza all’Inter. Quando nella seconda parte di stagione i nerazzurri hanno recuperato Marcelo Brozovic e Lukaku sono arrivati in finale di Champions League, hanno sistemato il campionato. Appena gli si è presentata l’urgenza di sistemare le cose l’Inter lo ha fatto senza problemi, tornando sopra i 70 punti. Lukaku è un giocatore che in Serie A fa la differenza quando sta bene. Si trova bene con Lautaro Martinez ma è tatticamente utile per qualsiasi sistema di gioco. Per quanto riguarda l’ultima partita, non credo fosse l’uomo sbagliato al momento sbagliato. Penso che fosse il momento perfetto, nella posizione perfetta, nel punto giusto, è stato lui a sbagliare. Nella biografia di Lukaku, fatta di grandissima annate, quest’anno è stato diverso. Un anno è stato uno dei giocatori più importanti della Serie A. Ha fatto bene qualche annata in Premier e col Belgio. Nella stagione 2022-2023 dell’Inter di Lukaku rimarranno due, tre, errori clamorosi in partite che fanno una carriera straordinaria, come la finale di Champions League e l’ultima partita del Mondiale che avrebbe qualificato il Belgio. Anche questi episodi diventano significativi in una carriera però Lukaku fa tantissima differenza. L’Inter ha perso Edin Dzeko, ha preso Marcus Thuram ma ha bisogno di un giocatore con le caratteristiche tecniche e fisiche di Lukaku. Ce l’hai già, non lo devi andare a cercare, ma serve comunque una spesa».