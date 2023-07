Lukaku-Inter, smentita sull’offerta al Chelsea: strategia definita – Sky

Lukaku resta vicino all’Inter, nonostante le voci (discutibili) di un inserimento della Juventus. Il Chelsea, come precisato nel corso dell’edizione di Sky Sport 24 dedicata al mercato, non ha ancora ricevuto l’offerta.

ATTESA NECESSARIA – Alessandro Sugoni non cita nemmeno le voci sulla Juventus e vede una sola strada per Romelu Lukaku: «Oggi in Inghilterra si sono diffuse delle voci di un Chelsea che avrebbe rifiutato l’offerta. Ma l’Inter l’offerta la presenterà quando avrà la certezza di avere i soldi di André Onana. L’idea è quella di assicurarsi Lukaku non più in prestito, perché il Chelsea in prestito non lo dà, quindi trovando una formula che lo faccia diventare a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter, adesso o fra un anno. Questo però con una cifra orientativamente attorno ai trenta milioni: credo che questo sia il budget che possa mettere sul piatto. Ieri abbiamo registrato le parole di Mauricio Pochettino, ma da quello che risulta Lukaku non rientra nel progetto tecnico del Chelsea. Che mai come quest’anno ha venduto giocatori ai margini e fuori dalle considerazioni di Pochettino. Il Chelsea aveva comprato tantissimo nelle ultime due sessioni, ci sta che abbia venduto. Adesso vediamo cosa dirà a proposito di Lukaku, considerato un fattore non da poco: la volontà del giocatore, che nonostante le offerte arabe ha sempre ribadto di tornare all’Inter. I margini per vederlo in nerazzurro ci sono».