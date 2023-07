Lukaku, il Chelsea spara alto: rifiutata l’offerta dell’Inter

Brutte notizie dall’Inghilterra per l’Inter e anche per Romelu Lukaku. Il belga vorrebbe tornare in nerazzurro, ma il Chelsea spara alto. Rimandata al mittente la prima offerta, come rivelato dal portale britannico The Athletic.

RITORNO AL MITTENTE – L’Inter ci prova per Romelu Lukaku, ma il Chelsea blocca tutto. L’intenzione dei nerazzurri è di ottenere un altro prestito oneroso a circa 8 milioni di euro, inserendo un obbligo di riscatto attorno ai 30 milioni. Una proposta che ai blues non interessa, con la prima offerta dei nerazzurri rispedita al mittente. Per Lukaku, infatti, la squadra londinese chiede una cifra attorno ai 45 milioni di euro. Non trattabili. Durerà quindi ancora a lungo la telenovela legata all’attaccante belga.