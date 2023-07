Zenga: «Trubin? Molti fanno finta di conoscerlo. Non mi esprimo…»

Zenga non si sbilancia su Anatolij Trubin, giovane talentuoso portiere dello Shakhtar Donetsk che interessa tanto all’Inter per sostituire André Onana. L’ex leggenda nerazzurra attraverso il suo profilo Instagram ha risposto ad alcune domande dei tifosi.

IL SOSTITUTO – Walter Zenga non si sbilancia sul giovane ucraino: «Trubin? Sono sincero, non lo conosco abbastanza per poter esprimere un mio parere. Molti fanno “finta” di conoscerlo ed esprimono pareri fasulli. Io sono onesto, ripeto: non lo conosco bene per poter esprimere un giudizio corretto. Portieri di prospettiva? Quest’anno in Serie A mi sono piaciuti Meret, Vicario, Falcone, Di Gregorio e Carnesecchi».