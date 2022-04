Bucciantini: «Lautaro Martinez, ecco il tuo obiettivo in Juventus-Inter! Se no…»

Bucciantini lancia la sfida a Lautaro Martinez in vista di Juventus-Inter di questo weekend. Nel corso della sua ospitata negli studi di Sky Sport 24, il giornalista individua il possibile obiettivo dell’attaccante argentino dopo le critiche dell’ultimo periodo

DIVENTARE GRANDE – Archiviata la discussione specifica su Juventus-Inter (vedi dichiarazioni) e collegandosi alla disamina di Sergio Pellissier (vedi dichiarazioni), Marco Bucciantini dettaglia il suo pensiero su Lautaro Martinez: «Questo può essere il suo obiettivo proprio in questa partita. Può dimostrare di non essere un attaccante cullato dalla corrente. Ce ne sono tanti, anche fortissimi e fuoriclasse, che però stanno dentro il momento della squadra. Poi ci sono i campioni, che cambiano la corrente: le cose vanno bene e allora si mettono loro a risolverle, a ricreare qualcosa! Questo potrebbe essere un obiettivo per questo giocatore. Se no continueremo a raccontarlo che, quando c’era quell’altro (si riferisce a Romelu Lukaku, ndr), era un giocatore. E ora che non c’è più, è un altro giocatore. Io penso che Lautaro Martinez abbia i mezzi e le qualità per diventare indipendente… Per diventare grande (ride, ndr)». Per Bucciantini, quindi, l’attaccante argentino dell’Inter a Torino dovrà dimostrare di essere il nuovo leader dell’attacco nerazzurro.