Romano: «Dybala-Inter? Valutazioni in corso. Un club fuori dalla corsa»

Dybala dopo aver rotto ufficialmente con la Juventus, da qui fino al termine della stagione lavorerà a stretto contatto con il suo agente per trovare il club capace di soddisfare tutte le sue esigenze, economiche e non. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano dal suo podcast, diversi club hanno chiesto informazione, ma uno ad oggi non risulta fattibile.

UNA DA ESCLUDERE – Dybala sta cominciando a valutare attentamente il suo futuro e i possibili club interessati. Secondo l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, diversi sono le società interessate ma una è da escludere: «Vorrei chiarire la situazione legata a Paulo Dybala anche per rispondere alle voci legate al suo futuro in Spagna, Inghilterra o Inter: lui e il suo agente stanno iniziando adesso a parlare con diverse società e a guardarsi intorno, ma una cosa è certa, il Liverpool non mi risulta essere tra i club interessati».