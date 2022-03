Bucciantini: «Inter e Juventus hanno un dopo pesante: ecco quali. Inzaghi…»

Bucciantini analizza l’importanza di Juventus-Inter per la classifica delle due squadre in Serie A ma soprattutto per gli obiettivi ancora possibili. Il noto giornalista, ospite negli studi di “Pomeriggio Sky Sport 24” su Sky Sport 24, confida molto in Inzaghi per riprendere in mano la stagione nerazzurra

FATTORE INZAGHI – Non è mai una partita banale Juventus-Inter, come spiego Marco Bucciantini: «L’Inter una volta ha battuto la Juventus in casa, ma poi quella stagione non finì bene con Andrea Stramaccioni in panchina. È curioso che Simone Inzaghi abbia spesso battuto Juventus in questi anni. Inzaghi è uno degli allenatori che ha battuto più volte la Juventus di recente! Domenica sera a Torino vanno in campo 14 degli ultimi 15 scudetti in Serie A. E i primi due monte ingaggi del campionato, ma a debita distanza perché l’Inter è più dietro rispetto alla Juventus. Sono due squadre che arrivano da un “dopo” pesante. La Juventus dopo 9 scudetti e Cristiano Ronaldo, l’Inter dopo Antonio Conte (vedi articolo, ndr) e Romelu Lukaku. Ma per me c’è sempre tanto in questa sfida!».

SCUDETTO POSSIBILE – Bucciantini minimizza l’interesse per l’obiettivo minimo della partita in ottica prosieguo della stagione: «Non credo sia una navigazione serena spareggiare adesso per essere terza in classifica. Una sola, quella che vince, potrà lottare ancora per lo scudetto. Non c’è niente di meno per cui lottano queste squadre oggi. Sarà ancora in corsa chi vince, nessuna delle due se pareggiano. Questa partita è importante per l’Inter, che dal secondo tempo del Derby di Milano perso ha cambiato la stagione. L’Inter a Torino ha l’occasione di cancellare il Derby di Milano! Un vittoria riavvolgerebbe il suo campionato lì, anche se è dietro e deve fare una rimonta. Fanno impressione i pochi punti dell’Inter negli scontri diretti giocati meglio ma raccogliendo troppo poco. Ed è l’ultima occasione anche per la Juventus di tornare in corsa per un campionato che è andato via».