Nunez, l’Inter si aggiunge alla corsa: su di lui anche il Milan e Conte

Darwin Nunez è l’oggetto dei desideri di mezza Europa. Sul giocatore del Benfica sono in lizza ben sei squadre. Tra queste anche l’Inter così come il Milan e il Tottenham di Conte

CORTEGGIATO − Asta di mercato per Darwin Nunez in estate? Probabilmente si, almeno è questa la speranza del Benfica. Il giovane attaccante uruguaiano sta entusiasmando il Portogallo ma in generale tutta l’Europa. Con la maglia dei lusitani ha messo a referto, al momento, 26 gol e due assist in 33 partite. Numeri impressionanti per il classe ’99. Come riporta il noto quotidiano portoghese ‘A Bola‘, sul giocatore hanno messo gli occhi ben sei squadre. Tra queste anche l’Inter. I nerazzurri devono però battere la concorrenza di Manchester United, West Ham, Arsenal nonché del Milan e del Tottenham di Antonio Conte. Nunez ha una clausola rescissoria di 150 milioni di euro e un contratto fino al 2025. Il Benfica spera quantomeno di ricavare dalla sua cessione più di 60 milioni, anche perché il 20% di questi andrebbe nelle casse dell’Almeria. Ex squadra di Nunez.