Bucciantini: «Forza Inter naturale, incoercibile. Ogni azione in porta»

Bucciantini esalta l’Inter e la sua forza in campo. Parla di squadra limpida e straordinaria in certe partite, come contro la Lazio.

NATURALE − Marco Bucciantini a Radio Sportiva si espone sui nerazzurri: «Alcune volte, da dopo la finale di Istanbul, che ti sembra davvero giocare sul vuoto dei propri limiti per cercare di spostarli. Gli vengono bene certe partite soprattutto quando gioca al suo ritmo. Rimane straordinaria, limpida e perfetta quando il campo prende un’inclinazione che il portiere dell’Inter è a monte e gli avversari a valle. La sua forza è naturale, incoercibile. Ogni azione va in porta e ogni uomo va in porta. Quando l’Inter si raduna e stanno tutti bene credo sia una forza della natura».