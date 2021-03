Bucchioni: «Juventus, divario dall’Inter netto. C’è un rischio catastrofe»

Enzo Bucchioni analizza la situazione Juventus anche in chiave campionato, dove i bianconeri sono inseguitori dell’Inter capolista in Serie A

CAMPIONATO – Queste le parole di Enzo Bucchioni sulla situazione in casa Juventus quanto alle sue speranze scudetto, all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com”. “Adesso la Signora proverà a recuperare il distacco dall’Inter, ma il divario è netto e non solo di punti. C’è anche il rischio che fatichi a entrare nei primi quattro e allora sarebbe una catastrofe. La finale di coppa Italia con l’Atalanta non credo possa essere un obiettivo stimolante per uno come Ronaldo“.

Fonte: Enzo Bucchioni – TuttoMercatoWeb.com