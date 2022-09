Bucchioni: «Inter, Zhang ha capito che deve vendere! Ecco come andrà»

L’Inter è in una situazione societaria molto complicata che adesso sembra dirigersi verso la soluzione della cessione (QUI le ultime). Bucchioni conferma i rumors su un possibile cambio di proprietà, mettendo in guardia su quello che potrebbe essere il futuro del club. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso di Microfono Aperto, sulle frequenze di Radio Sportiva

INEVITABILE – L’Inter potrebbe passare da Suning ad una nuova proprietà. Enzo Bucchioni conferma i rumors delle ultime ore: «Cessione Inter? Risulta anche a me, ma non da oggi, che ci sia sotto un grande movimento per portare l’Inter in altre mani. Si stanno facendo dei miracoli dal punto di vista economico ma la situazione è molto complicata e quindi ogni anno che passa, ogni gestione, ogni mercato che c’è da fare è sempre più difficile. Quindi Steven Zhang, che finora ha fatto resistenza, è entrato nell’ordine di idee che deve vendere per non fare un tonfo colossale perché qui i rischi sono enormi. Zhang ha già fatto un prestito, non può immettere capitale proprio perché sappiamo che in Cina sono proibiti gli investimenti all’estero quindi la cessione è inevitabile».

AVVERTIMENTO – Bucchioni mette poi in guardia sul futuro dell’Inter: «Non è che le situazioni vengono spente dall’arrivo di una nuova proprietà, rimangono lì quindi il one to one è impossibile. C’è una banca d’affari come Goldman Sachs che dovrà proporre l’esatta situazione dell’Inter per poter dire: questa è la situazione, questi i debiti e i fatturati. Poi valutare, in base a quella che sarà la diligence, se ci sono acquirenti interessati che dovranno venir fuori. La richiesta è molto alta ma simile a quella del Milan, quindi ci sta. Non pensiamo però che queste situazioni si risolvano appena arriva la nuova proprietà, ci vorranno mesi».