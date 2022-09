Pinamonti: «All’Inter non ho mai giocato, Empoli miglior scelta! Più maturo»

Pinamonti parla della sua ultima stagione all’Inter e della decisione di trasferirsi all’Empoli. L’attaccante del Sassuolo sottolinea quanto sia stata fondamentale l’esperienza nel club toscano. Di seguito le sue dichiarazioni al canale YouTube della Serie A

ESPERIENZA FONDAMENTALE – Andrea Pinamonti parla della sua ultima stagione all’Inter e dell’importanza dell’esperienza all’Empoli: «La stagione a Empoli per me è stata fondamentale perché venivo da una stagione dove non avevo praticamente mai giocato con l’Inter e di conseguenza avevo bisogno di sentirmi importante in un gruppo. La scelta dell’Empoli è stata la migliore che potessi fare perché mi ha permesso di mettermi in mostra e mi ha dato una spinta per il mio futuro».

MATURITÀ – Pinamonti svela poi di sentirsi molto più maturo anche fuori dal campo: «Faccio gol e sono il più forte di tutto e se non faccio gol sono il più scarso, ormai ho capito che funziona così ma questa cosa non mi tocca più. Sono io il primo a voler fare gol e questa cosa mi aiuta perché non sento più le pressioni al di fuori dal campo».