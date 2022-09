Lukaku, domani ritorno a Milano e San Siro! Poi inizia una missione – Sky

Lukaku ovviamente non sarà a disposizione di Inzaghi per Inter-Torino (QUI le ultime sulle scelte del tecnico nerazzurro). Secondo le ultime di Paventi, il belga non farà ritorno in Italia prima di domani. Poi inizierà la missione Udinese. Di seguito le ultime del giornalista su Sky Sport 24

MISSIONE – Romelu Lukaku non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Torino. Secondo le ultime di Andrea Paventi, il belga farà ritorno a Milano solo domani: «Lukaku farà ritorno domani a Milano e probabilmente si dirigerà direttamente allo stadio per assistere a Inter-Torino. La settimana prossima inizierà a lavorare per provare a mettersi a disposizione in vista dell’Udinese».