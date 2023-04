Bucchioni: «L’Inter è superiore al Benfica, può arrivare in finale» 

Enzo Bucchioni, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato della stagione dell’Inter e delle sue possibilità di battere in Benfica e arrivare in finale di Champions League.

OTTIME CHANCE − Enzo Bucchioni he espresso un suo parere sulla stagione dell’Inter e sulle possibilità che la squadra ha di arrivare in finale di Champions League. Le sue parole: «Perché no. L’Inter in Champions si è comportata benissimo. Ha un’avversaria come il Benfica che secondo me è battibile, anche se sta facendo molto bene. Sta facendo parlare perché fa un bel calcio e perché è una squadra molto tecnica. I nerazzurri però per me sono superiori. Poi possono incontrare il Napoli o il Milan, due squadre che hanno già battuto. Quindi potrebbero arrivare in finale. Chiaro che ciò rivaluterebbe una stagione deludente, perché quando parti per vincere lo scudetto e ti ritrovi distante dalla vetta non è andata benissimo. La Champions è una strada per la rivalutazione più del campionato. Inzaghi infatti si può salvare solo in caso di una vittoria in Europa e questa è un’opportunità per il club. Ora non dico che l’Inter può vincere la coppa, però può provarci. Anche perché in questa competizione la squadra si è spesso superata come quando ha eliminato il Barcellona. Quindi può farcela ma recuperando dei calciatori che in questo momento sono fuori forma.»