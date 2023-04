Calcagno: «Condanna unanime dell’AIC per gli insulti razzisti a Lukaku!»

Calcagno parla dei gravi fatti che si sono verificati nel corso di Juventus-Inter (vedi focus). Il Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori si è schierato in favore di Lukaku e contro gli episodi di razzismo. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di Radio Sportiva nel corso della trasmissione “Il Processo di Sportiva”.

CONDANNA – Umberto Calcagno dice la sua su quanto accaduto nel corso di Juventus-Inter, condannando gli insulti razzisti ai danni di Romelu Lukaku. Così il Presidente dell’AIC nel corso della trasmissione radiofonica “Il Processo di Sportiva”: «Condanna unanime, anche dal nostro ambiente, a quello che è accaduto in Juventus-Inter. Oggi bisogna capire, però, la condanna a cosa porta perché il mondo del calcio, da solo, non può riuscire ad incidere in queste operazioni e risolvere il problema. Si tratta di soggetti che hanno questi comportamenti tutti i giorni e li portano allo stadio. Quello che è successo a fine gara è finito su tutti i giornali ma ci sono anche tanti episodi di fair play fra i giocatori che non vengono messi in risalto. È un problema anche di visibilità del nostro mondo. VAR per il razzismo proposto da Beppe Marotta? Non so se gli interventi in campo durante una partita siano fattibili. Però, che ci siano altri tipi di telecamere, magari collegate con chi deve garantire l’ordine pubblico all’interno dello stadio mi sembra fattibile. Io non sono d’accordo alle sospensioni delle partite».