Vergogna contro Lukaku. Razzismo, parte malata del calcio italiano!

Razzismo e discriminazioni tengono banco ancora negli stadi italiani. Da Romelu Lukaku a Dejan Stankovic, ormai è storia nota. Ma quando finirà tutto questo in Italia?

ANCORA LO SCHIFO − L’ennesimo scempio avvenuto nelle scorse ore all’interno degli stadi italiani, questa volta all’Allianz Stadium – tana della Juventus – porta a fare ulteriori e opportune riflessioni sul tema del razzismo e delle discriminazioni, purtroppo, ancora persistenti nel mondo del calcio. Romelu Lukaku è soltanto l’ultima vittima ingiusta di questo dramma attuale. Ma occorre una precisazione. Non è che l’Italia o il calcio siano razzisti. Sono determinati luoghi a trasformare in razzisti, imbecilli e bestie certi individui. Ovvero le curve! Il contesto, il luogo fisico e tutto quell’involucro quasi inaccessibile alle società e paradossalmente alle autorità, sono la vera feccia di questo sport. Gli stessi che allo stadio insultano il giocatore nero o slavo proprio perché “protetti” da un sistema malato che non li punisce a dovere, e dalle barriere che dividono campo e curva. Gli stessi razzisti che poi supportano la propria squadra, dove sono presenti ugualmente giocatori stranieri. Persone che probabilmente nella vita di tutti i giorni frequentano per affetto, amicizia e lavoro.

STORIA NOTA − Il dramma vissuto dal calciatore dell’Inter è solamente l’ultimo dei tanti sfortunati episodi avvenuti negli ultimi anni e nelle ultime settimane. Attenzione, non è una questione di tifo. Quello che è successo a Lukaku è accaduto anche a San Siro a Kalidou Koulibaly alcuni anni fa. Allo stesso Mario Balotelli in quel di Verona, giusto per citarne soltanto alcuni. Così come allo stesso Dejan Stankovic, additato come ‘zingaro di me***‘ dalla Curva Sud della Roma. Gli ululati, il “negro di mer**‘ rivolti a Lukaku sono ormai diventati, disgraziatamente, una preoccupante consuetudine all’interno di questi posti. Curve come dei meta luoghi, realtà che vivono all’interno di un’altra, ma con regole proprie e totalmente stonate con il comune e sereno vivere. Esiste una soluzione per spazzare via questa parte becera del pallone? Un’alternativa che possa finalmente cambiare il calcio italiano? Sicuramente sì, ma siamo lontani anni luce…