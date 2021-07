Bucchioni: «Inter, spero basti solo la cessione di Hakimi ma zero certezze»

Dopo la cessione di Hakimi, l’Inter può respirare a livello di bilancio ma la situazione rimane complessa. Questa la visione del giornalista Bucchioni in collegamento con “Sportitalia Mercato”.

NOTIZIE PERICOLOSE – Il mercato dell’Inter si presenta molto difficile nonostante la recente cessione di Achraf Hakimi che ha portato circa 70 milioni nelle casse della società (vedi articolo). Il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato la situazione: «Capisco la delusione dei tifosi. Dopo lo scudetto ci si aspettava dall’Inter un ulteriore step, anche per la Champions League. Ma non possiamo non considerare cosa sta succedendo. Arrivano notizie sempre più pericolose dalla Cina per quanto riguarda il futuro dell’Inter. È stato venduto il 15% di Suning. Oltre a mancare liquidità, la casa madre deve restituire 100 milioni di euro in tre anni. Bisogna vedere dove troveranno questi soldi. Io spero che basti solo la cessione di Hakimi, ma non ci sono certezze. Beppe Marotta dice che hanno preso una boccata d’ossigeno, ma la situazione rimane complicata. Non riesci nemmeno a fare colpi in prestito come quello di Hector Bellerin, perché non puoi offrire neanche l’obbligo di riscatto ma solo il prestito secco». Questa la visione non molto ottimistica del giornalista a “Sportitalia Mercato”.