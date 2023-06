Bucchioni: «L’Inter può mettere in crisi il Manchester City! Ecco come»

Per Bucchioni l’Inter ha delle opzioni per mettere in difficoltà il Manchester City. Nel suo intervento di stamattina a Microfono Aperto, su Radio Sportiva, il giornalista segnala degli esempi da poter sfruttare.

FINALE APERTA – Enzo Bucchioni non raccoglie la definizione di “Inter vittima sacrificale col Manchester City“, data da un ascoltatore: «Io direi proprio di no. Poi che non sia favorita questo è chiaro, ma che l’Inter abbia chances per giocarsela questo sì. La Fiorentina ieri sera si è dimostrata più squadra del West Ham e poteva vincerla, la Roma ha trovato un ostacolo non da poco come l’arbitro e avrebbe potuto vincere perché l’avversario era alla portata. Hanno perso tutte e due, Fiorentina e Roma, magari stavolta succede il contrario. Ci sono quelle occasioni che il calcio ti offre, in altri sport novantanove su cento quello più forte vince ma qui puoi metterci dentro la strategia, la capacità di non far giocare l’avversario, la palla inattiva e altre mille situazioni che rendono questo sport imprevedibile».

LE OCCASIONI – Bucchioni spiega come si può capovolgere il pronostico: «L’Inter può mettere in crisi il Manchester City non facendolo mettere in moto, come ha fatto ieri il West Ham con la Fiorentina che ha chiuso gli spazi e raddoppiato sugli esterni. L’Inter deve fare la stessa cosa, non stando troppo bassa altrimenti il Manchester City ti attacca. Serve attaccare rapidamente, con uno o due tocchi, per poi ripartire. L’Inter, con quello che ha espresso nella parte finale della stagione, in Europa cambia pelle e l’ultimo mese e mezzo è stato straordinario. Ha giocatori che possono fare male e vanno messi in campo, magari nella terza finale si rovescia il pronostico».