Bastoni, il jolly dell’Inter contro il pressing del Manchester City

Contro il Manchester City l’Inter dovrà essere abile in fase di possesso, nel verticalizzare velocemente il pallone verso le punte. Per riuscirci Simone Inzaghi avrà un jolly in grado di effettuare passaggi e lanci precisi per eludere il pressing degli avversari, ovvero Alessandro Bastoni.

VERTICALIZZARE – Nella finale di Istanbul l’Inter è chiamata a una grande impresa se vuole riuscire a battere il Manchester City. I nerazzurri dovranno essere bravi a difendersi mantenendo i reparti corti, ma allo stesso tempo facendo attenzione a non abbassarsi troppo. Importante sarà poi soprattutto la fese di ripartenza nella quale c’è bisogno di un gioco rapido e veloce con verticalizzazioni precise e improvvise verso le due punte. L’ obiettivo è infatti quello di stanare gli uomini di Guardiola in pressing per poi coglierli in fallo al momento opportuno. Per fare ciò, i nerazzurri posseggono diverse armi quali Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu, ma hanno ance un jolly più arretrato che porta il nome di Alessandro Bastoni.

REGISTA AGGIUNTO – Il suo ruolo sarà infatti cruciale per eludere il pressing del City e raggiungere nel più breve tempo possibile i due attaccanti. Gli inglesi con ogni probabilità cercheranno di schermare Brozovic e Calhanoglu ed è qui che Bastoni può rivelarsi fondamentale. Una delle sue doti è proprio quella di avere dei piedi piuttosto educati per un difensore e spesso ha mostrato di poter effettuare cross e lanci molto precisi anche da diversi metri di distanza. Doti quelle dell’Italiano rimarcate anche nei giorni scorsi dallo stesso Pep Guardiola, e che gli consegnano di fatto un ruolo da terzo regista aggiunto. I suoi passaggi e lanci potrebbero quindi consentire all’Inter un’uscita veloce dal pressing del City, che con una difesa alta potrebbe lasciare grandi spazi ai contropiedisti nerazzurri.