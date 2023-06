De Grandis: «Manchester City-Inter, Lukaku meglio per un motivo»

De Grandis punta su Lukaku come attaccante titolare assieme a Lautaro Martinez in Manchester City-Inter di dopodomani. Il giornalista, ospite a Sky Sport, dà la sua motivazione per la scelta rispetto a Dzeko.

MEGLIO IL 90 – Stefano De Grandis dà un’analisi di come l’Inter dovrà schierarsi sabato sera a Istanbul: «Le partite come le finali sono molto tattiche. Vero che il Manchester City non ci farà vedere una finale complicata, con tante occasioni da gol. Romelu Lukaku, contro una difesa che gioca alta come quella del Manchester City, potrebbe essere strategicamente preferibile. Anche se ci sta una scelta diversa, ossia tenerselo a partita in corso».