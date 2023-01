Bucchioni: «Cambio modulo? Inzaghi non lo farà, è un allenatore ripetitivo»

Enzo Bucchioni ha parlato riguardo un possibile cambio modulo per quanto riguarda Simone Inzaghi, con un passaggio alla difesa a quattro.

MODULI – Enzo Bucchioni ha parlato su Radio Sportiva riguardo la possibilità di un passaggio alla difesa a quattro per Simone Inzaghi: «Inzaghi è un po’ ripetitivo nel modo di proporre la squadra. Usa il 3-5-2 sempre. Non è un allenatore che cambia di partita in partita. Faccio fatica a pensare a una difesa a 4. I giocatori ci sono anche, con due centrali e tutti gli esterni in rosa. Forse sono meno bravi a fare la fase difensiva. Non cambierà tanto, è un’idea che può rimanere fra i tifosi e basta». Chiude così ogni possibilità di vedere l’Inter con un modulo diverso dal 3-5-2.