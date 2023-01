Marotta ricorda Tavecchio: «Perso un amico. Suoi valori un patrimonio»

Giuseppe Marotta intercettato dai giornalisti presenti ai funerali di Carlo Tavecchio scomparso lo scorso 28 gennaio. L’Amministratore Delegato dell’Inter ha ricordato l’ex presidente della Lega Serie A con grande affetto.

IL RICORDO – Giuseppe Marotta ricorda con grande affetto Carlo Tavecchio, scomparso recentemente: «Ho perso un amico con il quale ho condiviso molti momenti belli e importanti negli ultimi trent’anni. Era un grande appasionato di calcio che ha dato tanto per questa causa. Il suo valore rappresenta un patrimonio per il futuro di noi classe dirigente e anche per il nostro movimento calcistico. Mi sembra un giusto riconoscimento per una persona che ha dato molto. Un calcio iniziato da lui romanticamente e concluso invece un calcio moderno dove i rapporti umani sono meno considerati di prima».