Inter-Atalanta, Inzaghi con il solito problema in attacco: chi riposa? – SM

L’Inter dopo la vittoria a Cremona, si prepara alla sfida contro l’Atalanta in Coppa Italia. Inzaghi si trova con gli uomini contati in attacco.

ATTACCANTI – Simone Inzaghi avrà da riflettere. Come riporta Marco Barzaghi nel servizio per Sport Mediaset, Milan Skriniar non è l’unico problema in casa Inter: «Lukaku rimane un punto di domanda. Non è ancora pronto per giocare dall’inizio, ma non mettendo minuti nelle gambe non si ritrova più. Correa invece è sempre più desaparecido. Una situazione non facile per Inzaghi che vorrebbe far riposare soprattutto Dzeko in vista del Derby di domenica. Non rimane che puntare tutto su Lautaro, con 11 gol in campionato e 13 in stagione. Con la fascia di Capitano al braccio vuole portare l’Inter in semifinale di Coppa Italia». Nella stagione del ritorno di Romelu Lukaku, sono sempre i soliti due a trascinare la squadra.