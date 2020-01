Briaschi: “L’Inter deve vincere, stessa qualità della Juventus. Su Conte…”

Condividi questo articolo

Il pareggio dell’Inter a Lecce (qui il video) non deve creare drammi, il distacco dalla Juventus è ancora ampiamente colmabile. Questa è l’opinione di Massimo Briaschi, ex attaccante bianconero oggi procuratore. Ai microfoni di “Radio Sportiva” ha poi commentato le richieste di Conte sul mercato.

NESSUN DRAMMA – Inter e Juventus chiudono il primo turno del girone di ritorno a 4 punti di distanza. Un divario marginale, con 18 partite ancora da giocare. Tuttavia, i nerazzurri devono ugualmente impedire ai bianconeri di accumulare un considerevole margine di vantaggio, se vogliono alimentare le speranze tricolori. Queste le parole di Massimo Briaschi: «Potrebbe essere l’allungo decisivo per la Juventus, perché se prende cinque o sei punti di vantaggio poi diventa difficile andare a riprenderla. L’Inter per rimanere in scia deve vincere. Ha una qualità di giocatori che paragono a quella della Juventus anche se con una rosa meno ampia: la difficoltà può diventare anche quella».

MERCATO – Briaschi, oggi procuratore sportivo, commenta poi il mercato. Quella di gennaio è una sessione insidiosa, dove l’Inter deve muoversi con attenzione. Ecco le sue parole: «Se Conte chiede rinforzi, perché non credergli? Lui ha il termometro della squadra. A gennaio non è semplicissimo arrivare a giocatori importanti. Trovare un giocatore di esperienza che possa venire via da un’altra società importante non è facile, perché un club che ha un giocatore forte se lo tiene».