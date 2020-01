Cellino avvisa Inter e Juventus: “Telefono squilla per Tonali? Non rispondo”

Condividi questo articolo

Cellino ha parlato del futuro di Sandro Tonali, seguito con grandissima attenzione da Inter e Juventus. Il talento per adesso dovrà concentrarsi totalmente sul campionato e non sui rumors di mercato. Di seguito le parole del Presidente del Brescia dopo l’assemblea di Lega, riportate da “Tuttomercatoweb”

MERCATO LONTANO – Impazzano i rumors sul regista, conteso da Inter e Juventus, ma Massimo Cellino non ha intenzione di sbilanciarsi: «Cosa mi aspetto contro il Milan? Una gara spero come le altre, in cui si possa giocare a pallone e non si debba recriminare. Il telefono continua a squillare per Tonali? Se sentite non squilla il telefono, anche perché io non ho mai risposto per Tonali. Seguiamo il campionato. Se stiamo sempre dietro a Tonali, a Balotelli e a tutto il resto la squadra può perdere di vista che abbiamo da fare bene in campionato».