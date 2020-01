Tonali, prezzo alle stelle: la Juventus ora supera l’Inter – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che la Juventus ha superato l’Inter nella corsa a Tonali. Sul talento del Brescia ci sono anche le big europee.

PREZZO FISSATO – Parola d’ordine: contare fino a cinquanta, quasi a perdifiato e senza fermarsi. E’ la nuova, minima, valutazione di Sandro Tonali, il 2000 più golden boy che ci sia dalle nostre parti. L’uomo dei desideri, proprio perché si è fatto uomo (in campo) e dimostra molto più degli anni che ha. La pratica è in mano a Cellino, quindi in ottime mani: nessuno come il presidente del Brescia sa gestire situazioni del genere, è il suo pezzo forte.

CONTROPIEDE JUVE – La selezione in Serie A è già stata fatta: la Juve è in vantaggio su tutti, Inter compresa. L’Inter si è fermata a un paio di incontri, ora si sta dedicando al mercato di gennaio con vista su luglio. La Juve insiste, c’è un perché: a parte che Paratici si è scomodato spesso di persona, l’etichetta di Sandrino va catalogata al reparto “giovani e molto forti”. Come Kulusevski che ha rappresentato un contropiede autentico: prenderlo subito, approfittando di una maggiore liquidità rispetto alla concorrenza, per assicurarsi un gioiello autentico destinato a essere sempre più luccicante. Tonali sarebbe la freschezza, la classe e il talento in mezzo, ovvero in un reparto che non può pensare che Khedira sia eterno, il discorso vale per Matuidi, ricordando che oggi Emre Can – per i noti motivi – è l’ultima scelta di Sarri. Quindi il nuovo corso che consenta un’iniezione di fantastica gioventù non può escludere Tonali.

PREZZO IN AUMENTO – Tenendo conto della gioielleria di Cellino e sapendo che, rispetto alla scorsa estate, c’è stato un scatto superiore al 30 per cento. A quei tempi Cellino si era orientato sui 35 milioni e quando diciamo “orientato” significa che mai aveva pensato di privarsi del genietto della sua nuova famiglia bresciana. Anzi, aveva proprio scelto di trattenerlo per necessità (la salvezza) e perché una stagione in Serie A avrebbe fatto salire l’asticella. Appunto.

ANCHE LE BIG – Se la Juve ha staccato le rivali dalle nostre parti, la concorrenza all’estero è importante. Soprattutto in Premier, basterebbe controllare ogni settimana le richieste di accredito, sembra la stessa fila (se non qualcosa in più) del controesodo. Klopp stravede per un Liverpool sempre molto attento a situazioni del genere, il Manchester City è sulla medesima sintonia, inseguito dallo United perché da quelle parti ogni tanto hanno lo stesso obiettivo. Il profilo piace molto a Leonardo che, da quando si è insediato al Paris Saint-Germain, ha avuto altre cose da sistemare