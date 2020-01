Moses, Chelsea autorizza le visite con l’Inter! Arriva domani – GDM

Victor Moses è sempre più vicino ad indossare la maglia dell’Inter. Il Chelsea ha autorizzato le visite mediche per il giocatore nigeriano, che domani sarà a Milano. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.

QUASI NERAZZURRO – Victor Moses riabbraccerà Antonio Conte molto presto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’esterno nigeriano ha ricevuto l’autorizzazione dal Chelsea (proprietario del cartellino) a sostenere le visite mediche per l’Inter. Terminato il prestito al Fenerbahce con 23 presenze e 5 reti all’attivo negli ultimi 18 mesi, Moses è pronto a tornare agli ordini di Conte. I due si sono già incrociati al Chelsea, tra il 2016 e il 2018. Sotto la guida del tecnico dell’Inter, Moses ha vissuto le due stagioni migliori della sua carriera: 8 reti in 78 presenze per l’esterno nigeriano. Il trasferimento in nerazzurro avverrà con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 10 milioni. Nella giornata di domani Moses sosterrà già le visite con il nuovo club. Difficile tuttavia che Conte lo convochi per la sfida con il Cagliari (in programma domenica alle 12.30). L’Inter trova quindi l’alternativa a Leonardo Spinazzola, dopo il naufragio dello scambio con Matteo Politano. Queste le parole con cui Di Marzio annuncia la decisione del Chelsea: