VIDEO – Lecce-Inter 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Inter, match della ventesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



ANCORA BLOCCATI – Lecce-Inter 1-1 nella ventesima giornata di Serie A. Il secondo 1-1 consecutivo per l’Inter costa il -4 in classifica dalla Juventus. La partita a Lecce prende una brutta piega dopo venti minuti, quando un fallo killer di Giulio Donati su Nicolò Barella rischia di spaccare tibia e perone al centrocampista, ma il difensore viene inspiegabilmente soltanto ammonito (nonostante Piero Giacomelli vada a rivedere le immagini al VAR). Nel recupero del primo tempo rigore per presunto tocco di mano di Stefano Sensi su sponda di Khouma El Babacar, in realtà inesistente: qui la review porta ad annullarlo. L’Inter passa al 72′, cross di Cristiano Biraghi e colpo di testa imperioso del subentrato Alessandro Bastoni, primo gol in nerazzurro. Passano però cinque minuti e pareggiano i salentini, con errore di Antonio Candreva e cross di Zan Majer per l’anticipo vincente di Marco Mancosu. Subito dopo prende il palo Filippo Falco su punizione, dopo che nel primo tempo l’aveva preso pure Marcelo Brozovic. Di seguito il video con la sintesi di Lecce-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.