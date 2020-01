Dacourt spinge Giroud all’Inter: “Spero vada e vinca come ho fatto io”

Olivier Dacourt, ex calciatore di Inter e Roma, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport”, a margine di una partita di beneficenza organizzata allo stadio Louis II di Montecarlo. Focus sulla corsa scudetto dei nerazzurri e sul probabile arrivo di Olivier Giroud.

AMARCORD – Olivier Dacourt ha giocato nell’Inter dal luglio 2006 al febbraio 2009, partecipando alla nascita di un ciclo di vittorie non indifferente. Tra Milano e Roma, il centrocampista francese ha lasciato un buon ricordo di sé, conservando memorie e conoscenze indelebili:«Javier Zanetti e Francesco Totti? Entrambi grandi capitani. Ho paura che non ne vedremmo più di bandiere così. Olivier Giroud? Spero che vada all’Inter, sarebbe una forza in più per i nerazzurri. Con Antonio Conte può fare davvero bene. È stato proprio Conte a volerlo al Chelsea e lo conosce già. L’Inter? È una grande squadra, io ho avuto la fortuna di vincere tanto qui e spero che Giroud faccia la stessa cosa, anche perché stanno facendo un ottimo campionato».