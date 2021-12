Breda: «Spalletti? Situazione ripetuta più volte, all’Inter fu simile»

Il Napoli di Spalletti nell’ultimo mese è letteralmente crollato: prima della partita con l’Inter era a +7, ora è a -7 dalla capolista. L’allenatore Breda, ospite di Sportitalia Mercato, segnala l’analogia col suo periodo in nerazzurro.

COME QUATTRO ANNI FA – Le difficoltà di dicembre del Napoli ricordano quanto avvenne all’Inter nella stagione 2017-2018. L’ex centrocampista Roberto Breda, ora allenatore, fa notare l’analogia legata al tecnico: «Su Luciano Spalletti credo che un po’ la situazione si stia ripetendo più volte, anche all’Inter gli era successa una cosa simile. Dipende dal modo in cui prepara la stagione: dà un’impronta agli allenamenti molto tattica, per avere una risposta veloce. Napoli e Milan sono partite molto forte, poi bisogna fare delle scelte. Quando è così ci sta che hai qualche infortunio in più».