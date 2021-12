Brozovic-Inter, la trattativa entra nel vivo: le cifre. Poi tocca a Perisic

Brozovic è ancora in scadenza di contratto con l’Inter al 30 giugno 2022, ma c’è forte ottimismo di raggiungere un’intesa in tempi rapidi. Secondo Fabrizio Romano poi sarà la volta di Perisic.

RINNOVO CROATO? – Il giornalista Fabrizio Romano, nel suo podcast Here We Go, aggiorna sulle situazioni dei contratti in casa Inter: «Tutto fatto. Contratto fino al 2026, Federico Dimarco ha rinnovato con l’Inter (vedi articolo). Adesso si entrerà nel vivo anche per quanto riguarda Marcelo Brozovic. Sappiamo ancora una volta che c’è grande ottimismo da parte dell’Inter, bisogna trovare un accordo economico. Attorno ai cinque milioni e mezzo la base di trattativa, lui vorrebbe qualcosa in più, si sta lavorando anche sui bonus. Sicuramente quella di Brozovic è la priorità e nel 2022, non adesso ma fra qualche settimana, parlerà anche con Ivan Perisic che all’Inter è contento. Vediamo cosa verrà fuori, ma Perisic non sta trattando con club tedeschi ed è contento all’Inter. Anche qui bisogna trovare l’accordo economico».