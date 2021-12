Cacia: «L’Inter ha qualcosa in più. Fiducioso per la vittoria»

L’Inter ha chiuso il girone d’andata con quattro punti di vantaggio sul Milan secondo (vedi classifica). Cacia, attaccante con un passato fra Serie A e Serie B ora al Nibbiano in Eccellenza, durante Sportitalia Mercato ammette come veda i nerazzurri favoriti.

LA CONFERMA – Daniele Cacia è sicuro su chi potrà vincere la Serie A: «Secondo me l’Inter ha qualcosa in più dall’inizio dell’anno. Io sono ancora fiducioso e penso ancora che l’Inter vincerà lo scudetto: ha una rosa troppo più forte rispetto alle altre. Sul Napoli, chiaramente, non si può nascondere che gli infortuni siano stati fondamentali per questo momento difficile che stanno attraversando».