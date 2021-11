Brambati: «Scudetto? Inter attrezzata, ma corsa a tre. I cambi di Inzaghi…»

Brambati, ex giocatore, è intervenuto a Tutto Mercato Web Radio. Tra gli argomenti trattati la vittoria per 3 a 2 dell’Inter contro il Napoli e la lotta scudetto con i nerazzurri a meno 4 dagli azzurri e il Milan

VITTORIA – Massmio Brambati ha prima esaltato i nerazzurri: «L’Inter per me rimane la squadra più attrezzata, anche per mentalità. Il derby non l’ha vinto per un niente. Ieri è riuscita a portare a casa una vittoria importante ma è lì. La lotta è tra Inter, Milan e Napoli, ma il cammino della Juve non mi porta niente di ottimistico».

ERRORI – «Sarà un caso, ma ogni volta che Inzaghi fa i non trova un plus ma un minus. Con la Juventus ha fatto entrare Dumfires ed è andato in sofferenza. Così come con la Lazio mi ha lasciato perplesso».