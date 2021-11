Barzaghi: «Inter, Calhanoglu tra note positive. Conquistà per carattere»

Calhanoglu è stato tra i protagonisti del match vinto dall’Inter contro il Napoli. Del suo rendimento ha parlato Matteo Barzaghi di Sky Sport esaltando l’importanza del turco arrivato in estate a 0

IMPATTO – Matteo Barzaghi promuove Hakan Calhanoglu: «Tra le notizie positive c’è il rendimento di Hakan Calhanoglu. Secondo gol su rigore consecutivo. Dopo il derby ha colpito ancora. Tre reti finora per il turco che sta conquistando tutti per qualità e carattere. In certi momenti la personalità diventa l’arma migliore. Nei big match e quando le cose si fanno complicate. Come col Napoli o con lo Shakthar».