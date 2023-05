Brambati: «Onana altalenante. Davanti ad una lista, non lo scelgo»

A Brambati non piace André Onana, portiere dell’Inter. L’ex giocatore lo ritiene un portiere altalenante e ballerino, che alterna buone parate a interventi errati

BALLERINO − Brambati, su Tmw Radio, si focalizza sulla prossima giornata di campionato per poi valutare Onana: «Giornata trappola? Tutte tranne Milan e Atalanta, le altre potrebbero lasciare qualche cosa per strada. Giocare ogni tre giorni porta una stanchezza sia fisica che mentale, ci sta che qualche giocatore, il quale solitamente non fa errori, possa incappare in qualche scelta sbagliata. Come successo ad Acerbi e Danilo. Onana? A volte mi stupisce per alcuni interventi prodigiosi, a volte mi fa capire che è un portiere ballerino, altalenante. Se mi metti una fila di portieri davanti, non lo scelgo. Non è il classico portiere che mi piace perché alterna buone parate a interventi sbagliati».