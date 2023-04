Brambati: «Inzaghi? Ok in Champions League, ma se non la vinci…»

Brambati parla della situazione dell’Inter fra campionato e Champions League. L’ex calciatore, intervenuto su TMW Radio, dice la sua anche sulla stagione di Inzaghi.

VERGOGNA – Massimo Brambati interviene su TMW Radio per parlare del momento che sta vivendo l’Inter fra campionato e Champions League e di Inzaghi: «Non si può, a questo punto del campionato, essere ancora in bilico con una sentenza. È una giustizia sportiva da riformare. Metti a repentaglio un campionato perché decidi di fare una penalizzazione nel mezzo della stagione e poi lasci aperte delle finestre dopo un ricorso. Questa è una vergogna non solo per la Juventus ma anche per tutte le squadre. L’Inter ha questo rendimento altalenante ma, giustamente, alza la mano e si chiede in che posizione è. L’Inter, intanto, rispetto al Milan ha anche la Coppa Italia, che è un impegno in più. Io credo che, paradossalmente, il fatto di aver passato il turno porta via energie nervose. Prima del derby di Champions League entrambe le milanese avranno lo scontro con le romane. Io non so in quella situazione che giocatori verranno utilizzati, se Inzaghi e Pioli decideranno di puntare tutto sul derby o sul campionato e, quindi, rischiare qualche giocatore. Queste sono cose importanti da sottolineare perché tutto può essere a discapito del campionato. Avere due squadre in semifinale e, poi, non vederle qualificate tra le prime quattro è un po’ anomala come cosa. Come valuto Inzaghi? Puoi anche arrivare in finale di Champions League, ma se non la vinci… Avrai sicuramente fatto bene ma rimane pur sempre un titolo che non hai vinto. Inzaghi si porta dietro lo smacco dell’anno scorso di non aver vinto lo scudetto e le undici sconfitte di questo campionato. Se almeno la metà di queste sconfitte le tramuti in vittorie oggi potevi essere ancora lì».