Immobile, allenamento ok! Rientro in campo prima dell’Inter?

Ciro Immobile è stato vittima di un incidente grave qualche giorno fa in quel di Roma in cui è rimasto coinvolto anche un tram. Nonostante l’episodio spiacevole l’attaccante potrebbe già rientrare in campo questo weekend, in attesa della sfida con l’Inter.

RIENTRO – Ciro Immobile sembra aver superato fortunatamente il peggio dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto con un tram. L’attaccante della Lazio sta bene e secondo quanto riferito da Sky Sport ha svolto l’intera seduta di allenamento a Formello. È alta la probabilità della sua convocazione in vista del match da disputare contro il Torino, perciò non ci saranno dubbi sulla sua presenza a San Siro con l’Inter il 30 aprile nello scontro diretto.

Fonte: Sky Sport