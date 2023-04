Empoli, lo stato di forma in vista dell’Inter: poco da festeggiare

L’Empoli si prepara a ospitare l’Inter al Castellani, con i nerazzurri a caccia di riscatto in campionato e reduci dalla qualificazione in semifinale di UEFA Champions League. Andiamo ad analizzare lo stato di forma della squadra di Paolo Zanetti, con un solo KO nelle ultime cinque gare disputate in Serie A.

STATO DI FORMA – Nelle ultime cinque gare disputate in campionato, l’Empoli di Paolo Zanetti – che domenica ospiterà l’Inter nel lunch match delle 12.30 al Castellani – ha avuto ben poco da festeggiare. Partendo dallo 0-1 subito in casa contro l’Udinese l’11 marzo, per poi proseguire con la sconfitta in casa dell’Atalanta per 2-1. Un periodo negativo fermato in parte dall’importante (in chiave salvezza) 1-0 casalingo contro il Lecce e l’importante pareggio per 0-0 a San Siro contro il Milan. Salvo poi subire un pesante 1-0 in trasferta contro la Cremonese nella scorsa giornata di campionato. Insomma, un cammino altalenante per l’Empoli che si ritrova 14esimo in classifica a 32 punti. Una distanza comunque piuttosto sicura, visto il +9 sul terzultimo posto occupato dal Verona. Ma non per questo all’Inter sarà concesso di abbassare la guardia.