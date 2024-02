Brambati gufa: «La Roma può mettere in difficoltà l’Inter! Spiego»

L’Inter domani alle 18 affronta la Roma allo stadio Olimpico nel match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Massimo Brambati ritiene che la squadra di De Rossi possa mettere in difficoltà i nerazzurri. Di seguito il suo intervento a TMW Radio

GUFATA – L’Inter domani andrà in casa della Roma per continuare la sua marcia in campionato e provare a consolidare il primato in classifica. Massimo Brambati ritiene però che la squadra di De Rossi possa mettere in difficoltà i nerazzurri: «Roma-Inter? Da una parte c’è un allenatore che si gioca tantissimo, sa che se arriva in Champions il contratto è pronto. Credo che De Rossi sarà bravo a creare i presupposti per mettere in difficoltà l’Inter, che ha un tasso tecnico superiore. La Roma può mettere in difficoltà l’Inter. Poi Lukaku e Dybala non sono due clienti facili».