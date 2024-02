Roma-Inter, Inzaghi con gli uomini contati in mezzo: nuovo stop – Sky

Roma-Inter, in programma domani sera alle 18, perde un altro potenziale protagonista. Oltre a Frattesi, indisponibile per infortunio, Inzaghi dovrà rinunciare ad un’altra alternativa in mezzo: le ultime da Sky Sport

FORFAIT – L’Inter arriva alla sfida contro la Roma di domani sera con le rotazioni a centrocampo accorciate. Inzaghi, secondo quanto riferito da Sky Sport, oltre a Frattesi dovrà rinunciare anche a Stefano Sensi: il centrocampista non è partito con la squadra in direzione Roma. Il motivo? Qualche linea di febbre accusata dopo l’allenamento mattutino. Mancherà quindi un’altra alternativa in mezzo al campo per Inzaghi che avrà i soli Klaassen ed Asllani come cambi in mezzo.