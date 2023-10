Brambati: «Errore di Bastoni con l’Italia da Serie C. Non si può»

L’Italia ha perso contro l’Inghilterra nell’ultima partita della sosta, Massimo Brambati ha sottolineato su TMW Radio gli errori dei singoli tra cui Alessandro Bastoni.

ERRORE – Massimo Brambati ha descritto la partita dell’Italia contro l’Inghilterra di pochi giorni fa: «Nel primo tempo la squadra mi è piaciuta, potevamo chiudere sopra di un gol. Io mi soffermerei sugli errori dei singoli. L’anticipo di Bastoni a metà campo merita 10 partite fuori. Hai 40 metri dietro, è un errore non da giocatore di nazionale. Un errore da Serie C, un giocatore come Bastoni non lo può fare soprattutto contro un attaccante non veloce come Kane. Aveva tutto il tempo di attenzionare il giocatore, seguire la palla e non anticiparlo. Sul secondo gol c’è una grande disattenzione di tutta la retroguardia. Spalletti era arrabbiato per quello, per gli errori dei singoli che poi paghi contro i campioni».