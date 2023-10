Sanchez, viaggio lungo prima di rientrare. Il programma – Sky

Sono rientrati i sudamericani dagli impegni con le Nazionali, non tutti però. All’appello manca Alexis Sanchez, Matteo Barzaghi spiega il motivo su Sky Sport.

RIENTRO – Alexis Sanchez è ormai l’unico giocatore non presente ad Appiano Gentile. Questo pomeriggio tutti si allenano agli ordini di Simone Inzaghi tranne il cileno e i due infortunati: Marko Arnautovic e Juan Cuadrado. Sanchez è stato il giocatore più impegnato tra i convocati dalle rispettive nazionali, ha giocato ben 180 minuti nelle due partite del suo Cile contro Perù e Venezuela. L’attaccante è in viaggio per tornare a Milano, ma oggi non sarà in campo. Il solo allenamento che farà con i compagni nerazzurri sarà domani prima della partenza verso Torino. Il tecnico piacentino sarà quindi obbligato probabilmente a puntare nuovamente su Lautaro Martinez e Marcus Thuram in attacco.