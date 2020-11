Braida: “Real Madrid-Inter, Lukaku grande assente. De Vrij una certezza”

Ariedo Braida

Real Madrid-Inter hanno un elemento in comunque, ne è sicuro Ariedo Braida, ex dirigente sportivo di Milan e Barcellona. Ai microfoni di “TuttoMercatoWeb” parla della sfida di questa sera e non solo.

GRANDE ASSENTE – Real Madrid-Inter questa sera, Braida dice la sua riguardo il momento delle due squadre e il grande assente per i nerazzurri: «L’Inter senza Lukaku perde tanto, è una gravissima perdita. Il Real Madrid l’ho visto giocare l’altra volta, non è in un grande momento. Mi sembra che siano due squadre alla ricerca della continuità di risultati. Anche se il Real al momento è al secondo posto, quello che salta all’occhio è che il calcio oggi è un po’ falso. Senza pubblico sembra di vedere le partite di allenamento. È un calcio che non mi attira. Entri in campo ed è come andare all’allenamento il giovedì. Manca l’emozione. Stanno recitando tutti. Quando fai gol ti esalti, ma il calcio così non può andare avanti. Spero e mi auguro che questa situazione finisca. Altrimenti finisce la passione per il calcio. Senza la gente allo stadio non so cosa succederà».

LA SFIDA – Real Madrid-Inter, Braida parla del possibile risultato finale: «La partita la vedo da tripla. Esistono comunque delle grandi potenzialità in entrambe le squadre. L’Inter ha valore. Se andiamo ad analizzare il totale dei gol, quelli di Lukaku hanno pesato tantissimo. È come Benzema per il Real Madrid oppure Cristiano Ronaldo per la Juventus. Sono pesi massimi».

SU LAUTARO MARTINEZ – Lukaku grande assente di Real Madrid-Inter, allora molto dipenderà da Lautaro Martinez: «Può capitare di avere un momento non buono. A volte i calciatori sono più sensibili. Il suo rendimento con Lukaku è cento, senza è inferiore. Lukaku lo aiuta, si compensano. Sono due giocatori importanti. Lautaro ha qualità importanti, è ancora giovane. Migliorerà ancora con il tempo, sta maturando. È abile, scaltro. Calcia bene. Anche di testa si fa rispettare. Piace al Barcellona? Rientra tra i profili che piacciono al Barcellona».

UOMINI CHIAVE – Non solo Lukaku, sia Real Madrid che Inter però potranno contare su alcune certezze: «Valverde sembra scolastico, invece è di grande rendimento. L’ho visto imporsi piano piano. Poi parlare di Benzema o Marcelo che è straordinario sarebbe superfluo. Il brasiliano un difensore attaccante. E poi Sergio Ramos è super, ha segnato più gol lui che gli attaccanti. Crescono bene i giovani Rodrygo e Vinicius. Poi ci sono le certezze. Come Luka Modric, oppure Stefan de Vrij e altri all’Inter, dove c’è un allenatore molto bravo. Come lo è anche Zidane. Allenare queste squadre non è facile, devi solo vincere. Quando pareggi non va bene».

