Inter, col Real Madrid l’attacco deve rispondere: due i nomi sotto la lente

Condividi questo articolo

Photo 196750563

In Real Madrid-Inter Conte cercherà risposte dai suoi attaccanti. In particolare i due titolari forzati del momento: Ivan Perisic e Lautaro Martinez.

OBIETTIVO SEGNARE – Il Real Madrid nelle prime due partite del girone di Champions League ha subito 5 gol. Tre dallo Shakhtar, pure rimaneggiato causa Covid, e due dal Borussia Moenchengladbach. L’Inter da questo può e deve cogliere un segnale preciso: agli uomini di Zidane si può segnare. E bisogna cercare di farlo il più possibile. Il che chiama sul banco degli imputati i protagonisti del reparto d’attacco.

ATTACCO IN DIFFICOLTA’ – L’Inter sta vivendo un momento non facile nel suo reparto offensivo. L’assenza di Lukaku ha lasciato una voragine più che un vuoto, anche perché in concomitanza con quella di Sanchez. Col Parma Conte ha deciso di schierare in attacco Perisic e Lautaro Martinez. Con la terza e ultima opzione, Pinamonti, entrata a gara in corso. Ottenendo risposte miste, a vedere il tutto con ottimismo. Il croato dopo essersi mangiato un’occasione clamorosa al primo minuto si è visto più per i palloni persi che altro. L’argentino ha litigato col pallone per tutta la gara, risultando tremendamente approssimativo e sempre assente alla voce gol. Ed è la terza di fila, dopo Genoa e Shakhtar Donetsk.

RISPOSTE CERCASI – Ovviamente il tecnico non ha grosse alternative per la sfida col Real Madrid. Sanchez al massimo andrà in panchina, quindi la responsabilità offensiva sarà ancora sulle spalle di Perisic e Lautaro Martinez. Che di conseguenza sono chiamati a dare risposte. Meno pasticci, meno errori, più presenza nella gara. Un passo avanti dal punto di vista della personalità. Cose di cui l’Inter avrebbe estremo bisogno in generale, ma in particolare in un big match. Che può fare tanto per il morale.