Braglia: «Se sta meglio Dzeko deve giocare lui, Lukaku non più lo stesso»

Il ballottaggio in attacco continuerà per molto tempo nella mente di Simone Inzaghi. Simone Braglia ha commentato la situazione in casa Inter in collegamento da TMW Radio.

GARANZIE – Il ballottaggio è vivo, finalmente Simone Inzaghi ha molteplici scelte in attacco. Simone Braglia ha parlato così della situazione in casa Inter in collegamento con TMW Radio: «Io penso che se sta meglio Dzeko deve giocare Dzeko, Lukaku non è più quello dell’era Conte, non perché c’era questo allenatore. È un giocatore diverso dal punto di vista fisico, se non gioca ovviamente non lo recuperi perché pesa 100 kg. Ora l’attaccante belga è meglio in partita in corsa. Lo saprà bene Inzaghi chi gli dà più garanzie, quello che conta è dover vincere anche per il livello economico, il tempo degli esperimenti in campionato è finito».