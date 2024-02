Boto: «Taremi perfetto per 3-5-2 Inter. Lotterà con 2 per un posto»

José Boto, ex dirigente del Benfica (e non solo) ed ora direttore sportivo dell’Osijek, ha parlato di Mehdi Taremi, vicino all’Inter.

TAREMI – Queste le parole di José Boto, ex dirigente del Benfica (e non solo) ed ora direttore sportivo dell’Osijek, a SportItalia su Mehdi Taremi, attaccante iraniano in scadenza di contratto con il Porto vicino all’Inter. «Che ne penso di lui e del suo prossimo arrivo in Italia? L’Inter in questo momento è uno dei migliori club del mondo. Lavora molto bene sul mercato. Taremi è un centravanti che può giocare anche da seconda punta. È perfetto per il 3-5-2 nerazzurro. Lotterà con Lautaro e Thuram per un posto. È diverso da entrambi, darà dunque una opzione in più ad Inzaghi per giocare in modo diverso».

Fonte: SportItalia.com – Daniele Najjar