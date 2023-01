Borja Valero: «Inter, ora non puoi sbagliare! Lukaku ha bisogno di tempo»

Borja Valero, ex giocatore nerazzurro oggi opinionista su DAZN, in un su intervento dagli studi del programma sportivo ha parlato della lotta scudetto.

BASTA ERRORI – Borja Valero parla della situazione attuale in casa nerazzurra per quanto riguarda la corsa scudetto. Poi un pensiero sull’attaccante belga: «L’Inter non può più sbagliare nulla, ogni errore diventerà più pesante rispetto inizio stagione. Servirà una striscia molto lunga di risultati positivi, ci sono tante squadre che stanno facendo bene. Secondo me Romelu Lukaku aveva in testa che il tornare lo facesse tornare quello che è stato i primi due anni. Lui è un giocatore di peso e ha bisogno di essere allenato alla perfezione per dare il 100%, questo non c’è stato a inizio stagione».