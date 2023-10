Borja Valero: «Inter, Bologna e Sassuolo? Bicchiere mezzo pieno!»

Borja Valero, ex centrocampista di Inter e Fiorentina, in una lunga intervista rilasciata a Dazn, ha parlato dell’attuale campionato di Serie A. Le sue parole anche in merito ai passi falsi contro Bologna e Sassuolo

LE MILANESI – L’ex centrocampista nerazzurro, Borja Valero, in una chiacchierata con i colleghi di Dazn, ha parlato della sua Fiorentina e della corsa scudetto in Serie A dopo l’avvio fallimentare dei campioni in carica: “Chi ha iniziato male? Le romane. Poi il Napoli, anche se era facile prevedere che il lavoro di Garcia sarebbe stato complicato: lo sapeva anche la società. Sulla corsa scudetto vi dico che Milan e Inter sono destinate a lottare fino alla fine, le considero in pole position. Poco dietro metto la Juventus, che potrebbe sfruttare l’assenza dell’impegno europeo. Non dimentico lo stesso Napoli se ritrovasse alcune certezze. Inter? Capitava spesso che faticasse con le medio-piccole dopo la Champions. Succede ancora, ma con una differenza: prima sbagliava l’approccio, mentre contro Sassuolo e Bologna ha subito la rimonta. Considererei il bicchiere mezzo pieno”.