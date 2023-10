Calcio, scommesse e SOSta: la pirateria uccide il calcio (se non è già morto)

Calcio messo a dura prova in queste ore in Italia dallo scandalo scommesse ma non solo. Il polverone alzato durante la seconda sosta internazionale stagionale non potrà finire sotto nessun tappeto. E sarà difficile, se non impossibile, tornare indietro senza aver prima rimediato

CASI NO STOP – La sosta internazionale più assurda di sempre? Probabile. E se non lo è, comunque, poco ci manca. In nemmeno cinque giorni senza calcio giocato, eccezion fatta per alcune partite delle rappresentative nazionali, è già successo di tutto. E le premesse – distruttive – sono anche peggiori. Il filone del calcioscommesse interno allo stesso settore calcistico, finora trattato per “ludopatia” giovanile, fa paura. Fa paura perché i contorni entro cui ci si muove potrebbero presto svilupparsi in qualcosa di incontrollabile. Comunque vada ci saranno dei danni. I danni d’immagine, a prescindere da quello che succederà, sono già tanti. E limitarli sarebbe il minimo. In ogni caso, l’occasione rischia di essere potenzialmente ghiotta per un anno zero del calcio italiano. Non c’è brand, fede che tenga né squadra da salvare. Tra auto-denunce e soffiate extra-federali, lo scandalo scommesse calcistiche è solo l’apice di una settimana da dimenticare. Altre vicende personali extra-calcistiche, come quella che vede coinvolto Lautaro Martinez, fanno notizia e finiscono per diventare di dominio pubblico ma senza alcuna necessità.

I problemi del calcio (scommesse) in Italia oltre la pirateria

SOS CALCIO – Non è una questione di tifo, quindi anche i tifosi dell’Inter possono stare tranquilli sul fatto che ogni cosa dovrà essere trattata senza sciarpa al collo. Qualsiasi novità che fa(rà) scandalo. Non c’è tregua. E “succede” tutto quando il calcio è apparentemente fermo. In altri tempi sarebbe bastato il calciomercato (leggi anche “fantamercato di mezza stagione”, ndr) misto al gossip. In questa seconda sosta stagionale, evidentemente, non basta il solito canovaccio. Chi ne uscirà vincitore? Sicuramente non il calcio in Italia. Perché tra eventi da organizzare, giovani da formare, impianti da costruire, prodotti da vendere e regolamenti da rispettare, le priorità sul calendario continuano a essere altre. Da anni lo slogan della Lega Serie A è “la pirateria uccide il calcio” ma la pirateria è solo il male minore del sistema. Il calcio, quello italiano, ogni giorno è messo a dura prova da azioni delle quali andare tutt’altro che orgogliosi. Il tempo delle chiacchiere sta ormai per finire ma non basterà la fine della sosta per dimenticare tutto. Riforma? E riforma salva-calcio sia: questa SOSta è un segnale di soccorso lanciato dal mondo del calcio.